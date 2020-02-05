Мадонна обратилась к Меган и Гарри: «В Канаде скучно, живите у меня в Нью-Йорке — вид будет получше, чем из Букингемского»

Мадонна обратилась к Меган и Гарри: «В Канаде скучно, живите у меня в Нью-Йорке — вид будет получше, чем из Букингемского»

05.02.2020, 11:18, Разное

Принимая решение об отказе от своих королевских обязательств и титулов, Меган Маркл и принц Гарри руководствовались желанием уйти с мировой арены в тень и жить обычной, насколько это возможно для знаменитостей такого уровня, жизнью. Но все произошло в точности до наоборот: внимание к герцогу и герцогине Сассекским возросло в несколько раз, и пусть они теперь редко появляются на публике, о них вспоминают и на церемонии BAFTA, и звезды в своих Instagram-аккаунтах. Так, вчера Мадонна опубликовала на странице в социальной сети видеоролик, в котором она готовится к выступлению в Лондоне в рамках тура Madame X Tour. Пока ей наносили макияж певица раздавала советы Меган и Гарри.

Эй, не сбегайте в Канаду. Там так скучно! (после некоторой паузы) Я разрешу им арендовать мои апартаменты в районе Central Park West. Там две спальни и лучший вид на Манхэттен. И просто невероятный балкон — он перевешивает вообще все остальное! Букингемский дворец даже рядом не стоял. Мой вид в сто раз лучше, и нет кучки парней в гигантских меховых шапках (Мадонна имеет в виду королевскую гвардию, солдаты которой носят знаменитые медвежьи шапки — прим. ред.).   

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Публикация от Madonna (@madonna)4 Фев 2020 в 3:15 PST

Напомним, 9 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.



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