Сенцов обсудил с Трюдо борьбу за права политзаключенных

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов 4 февраля в ходе своего визита в Канаду встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

«Будучи политзаключенным, Олег Сенцов проявил удивительную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его борьбе за права незаконно заключенных в тюрьму, и я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины», – написал Трюдо на своей странице в Facebook.

As a political prisoner, Oleg Sentsov displayed remarkable strength & courage. On the Hill today, we spoke about his… Posted by Justin Trudeau on Teisipäev, 4. veebruar 2020

Сенцов тоже обнародовал фото с канадским премьер-министром в своем Facebook и назвал Трюдо одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.

З одним із найвідданіших та найміцніших союзників України. Posted by Oleg Sentsov on Teisipäev, 4. veebruar 2020

Уроженец Крыма Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет