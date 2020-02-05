Индия решила участвовать в российском проекте «Восток Ойл»

Индия приняла решение участвовать в российском проекте "Восток Ойл", сообщил министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан после переговоров с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие совместные проекты НК "Роснефть" и индийских компаний, в числе которых "Сахалин-1", "Таас-Юрях", Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), "Дальневосточный СПГ" и Nayara Energy", — сообщает "Роснефть".

"Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края РФ — "Восток Ойл". Как сообщил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте.

Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток Ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний", — подчеркивает "Роснефть".

Добыча на первом этапе проекта "Восток Ойл" может составить 50 млн тонн нефти в год, на втором этапе — 100 млн тонн. При этом поставки нефти можно осуществлять в западном и восточном направлении.

Проект "Восток Ойл" основан на ресурсной базе Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений), а также нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок.

Консорциум в составе четырех индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corp. и Bharat Petroresources) подписал с "Роснефтью" необязывающие соглашения о сотрудничестве, подтвердив свою заинтересованность в проекте "Восток Ойл".

Консорциум с 2016 г. имеет 49,9% в "Ванкорнефти" (дочернее предприятие "Роснефти"), которое рарабатывает Ванкорское месторождение, а также 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (при участии "Роснефти" и ВР).

С 2001 г. ONGC Videsh Ltd. входит в проект "Сахалин-1" наряду с "Роснефтью", ExxonMobil и японской Sodeco.

Источник: Вести

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