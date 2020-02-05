Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки

Проживающая в РФ украинская актриса Антонина Паперная обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена платиновой блондинкой.
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У Паперной русые волосы. Ее привычный образ можно увидеть на снимке, опубликованном ранее.
«Санкт-Петербург. Обожаю, что тут еще сказать. В любую погоду», – писала она.
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Saint Petersburg * обожаю , что тут ещё сказать ) в любую погоду.
Вскоре Паперная станет мамой во второй раз. Она замужем за российским актером Владимиром Ягличем. У них есть дочь Ева (2017).
У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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