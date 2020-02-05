В Приморье бабушка поселила внучку в загоне с телятами

В Уссурийске трехлетняя девочка на протяжении нескольких месяцев жила вместе с бабушкой в одной комнате с телятами на ферме. Малышку уже забрали у опекуна и поместили в реабилитационный центр.
Ребёнок жил в подсобке на ферме в окрестностях Уссурийска, где работала бабушка. Помещение в зимнее время использовалось для содержания телят и козлят, с ними женщина и ее внучка и делили кров. Причину переезда из своего дома сотрудница фермы объяснила просто — животным нужен круглосуточный уход, а так она не тратит время на дорогу, да и девочка всегда рядом, на глазах.
Представители опеки рассудили иначе: в релизе указывается на то, что в помещении царил беспорядок, всюду валялись вещи вперемежку с лекарствами и кормом для животных. Сама подсобка, по уверению проверяющих, не годилась для маленького ребёнка: полы не крашены, штукатурка отваливается со стен, а под потолком висят провода.
В итоге девочку забрали у бабушки и отправили в реабилитационный центр.
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