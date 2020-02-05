Когда долг отдавать — некому: выявлена новая схема мошенничества с кредитами

Мошенники придумали новую схему обмана с кредитами. О ней "Российской газете" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Кредитор выдает человеку деньги, а затем пропадает на долгий срок. Процентная ставка по условиям договора растет, задолженность быстро увеличивается, а должнику просто некому вернуть кредит. Затем кредитор неожиданно объявляется и через суд требует от должника погасить сразу всю сумму с процентами.
По словам Ляха, несмотря на запрет взыскания долгов в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу. Также он напомнил о том, что мошенники часто работают под вывесками микрофинансовых компаний. Некоторые создают двойник легальной организации.
Между тем, как сообщалось ранее, более трети потенциальных заемщиков не отличают мошенника от кредитора.
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