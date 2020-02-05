Новосибирск и Пермь станут пилотными городами по внедрению «умных» перекрестков

Новосибирск и Пермь станут пилотными городами по внедрению «умных» перекрестков

05.02.2020, 11:06, Новости дня

Первые "умные" перекрёстки появятся в Новосибирске и Перми. Они должны будут автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД. Дальше эксперимент по внедрению "умных" перекрёстков планируют распространить по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НП "Глонасс" Евгения Белянко.

Перекрёстки на основе искусственного интеллекта планируют внедрить в 2022 году. Цель данного проекта — сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, а также выявление аварийно-опасных участков дорог. Эксперты посчитали, что с помощью искусственного интеллекта можно сократить число ДТП на перекрёстках на 20-25 процентов. Кроме того, передают "Вести Новосибирск", можно будет оценить риск столкновения транспорта при интенсивной загруженности дорог, и определять вероятность заторов.

Текст:
ГТРК "Новосибирск"

Источник: Вести



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