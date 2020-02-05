На Украине создадут министерство по делам «оккупированных территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился учредить в стране министерство по делам «оккупированных территорий». Ведомство будет отвечать за процесс реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав государства, сообщает РИА «ФАН».

О создании нового министерства рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом. По его словам, этот орган позволит повысить эффективность работы над вопросами реинтеграции территорий и работы с проживающими на них людьми.

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