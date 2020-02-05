В Минсельхозе прокомментировали сообщения о дефиците чеснока из-за коронавируса

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о дефиците чеснока из-за коронавируса

05.02.2020, 11:05, Новости дня

Российские аграрии справятся с производством чеснока, его дефицита в РФ из-за китайского коронавируса не будет, сообщил замглавы Минсельхоза Максим Увайдов.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее сообщил, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит чеснока. По оценке Центра, доля Китая в поставках этого продукта на российский рынок составляет 80%.

Комментируя возможность дефицита продуктов в случае прекращения поставок из Китая, Увайдов заявил: «У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно», передает РИА «Новости».

Кроме того, Увайдов заявил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос введения ограничений на импорт продовольственной продукции из Китая в связи с коронавирусом. Он отметил, что нет информации о том, чтобы коронавирус передавался через продукты питания.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба сообщила, что займется проверкой обоснованности повышения цен на продукты питания на Дальнем Востоке.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией. 



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