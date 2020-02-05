Наталья Поклонская легко согласилась на интервью и фотосессию с Ксенией Собчак

Депутат Госдумы Наталья Поклонская легко согласилась на фотоссесию и интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Она отметила, что им есть о чём поговорить и что обсудить.

Всё началось с комментария самой Ксении Собчак, которая не оставила без внимания публикации депутата в социальных сетях. Телеведущая отметила, что у Поклонской «игривое настроение». Светскую львицу тут же попросили взять экс-прокурора Крыма в шоу и организовать нормальную фотоссесию с профессиональными фотографами, а после можно сделать интервью. Собчак восприняла такую идею довольно тепло: «Я готова. К тому же именно я сделала с ней первое интервью в её жизни». Ответа от Натальи Поклонской не пришлось ждать долго. Депутат отметила, что тоже с радостью встретиться с Ксенией Собчак и пообщается с ней.

Многие поклонники знаменитостей были уверены, что Собчак и Поклонская недолюбливают друг друга и стараются не контактировать. Подобные предубеждения политический деятель развеяла сама. Она не видит никаких трудностей в общении с Собчак, тем более учитывая её журналистский опыт и объективность взглядов.

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