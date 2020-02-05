Украинский политолог оценил планы Зеленского на деньги от Газпрома

«К сожалению, у нас очень часто, когда говорят «трубы», различная «закупка газа», сразу вспоминают слово «коррупция», – сообщил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко, комментируя обещание Зеленского направить средства, полученные от Газпрома, на ремонт дорог и решение проблем медицины.

«Я думаю, что президент Зеленский немного пофантазировал», – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По мнению эксперта, украинский лидер технически не сможет решить проблемы финансирования инфраструктурных проектов, здравоохранения и других сфер.

По итогам прошлого года дефицит госбюджета на Украине составил 78 млрд гривен (3,4 млрд долларов), а по итогам января 13,7 млрд гривен (550 млн долларов), напомнил Охрименко. Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда. В среду стало известно, что Зеленский планирует направить эти средства на «инфраструктурные проекты, медицинскую сферу и энергоэффективность».

Охрименко напомнил, что минфин Украины предложил спасти ситуацию с бюджетным дефицитом, продав валюту на счету казначейства. «Это и есть деньги Газпрома. Таким образом минфин может закрыть дыру в бюджете. Эти деньги будут использованы не на дороги, а чтобы хотя бы не приостанавливать выплату пенсий и зарплат», – полагает Охрименко.

Эксперт считает: даже если бы украинская сторона выстроила нормальные отношения с Газпромом и смогла бы добиться от него больших выплат, то эти средства все равно не пошли бы на развитие инфраструктуры и социальные проекты. «Опыт показал, что деньги, которые Украина получает в госбюджет по газовым операциям, часто используются не для дорог, а уходят на разные коррупционные схемы, где они потихоньку вымываются из бюджета под предлогом «на развитие» или «на реформы», а в действительности их просто разворовывают», – добавил Охрименко.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет