РУСАДА пригласили «реанимировать» ВФЛА

РУСАДА пригласили «реанимировать» ВФЛА

05.02.2020, 10:58, Новости дня

РУСАДА получило официальное письмо от рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федерация (World Athletics) с предложением делегировать своих представителей, рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым рабочая группа, помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

«Вчера вечером РУСАДА получило официальное письмо от Олимпийского комитета РФ с предложением войти в рабочую группу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Мы принимаем это предложение и уже отправили ответ. В рабочую группу войдут генеральный директор агентства Юрий Ганус и я», – передает ТАСС слова Пахноцкой.

Напомним, в понедельник Министерство спорта РФ пригласило представителей Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) войти в расширенный состав рабочей группы по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).



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