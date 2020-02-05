Резников может стать министром по вопросам оккупированных территорий

Резников может стать министром по вопросам оккупированных территорий

05.02.2020, 10:54, Новости дня

Главой создаваемого Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины может стать представитель Украины на минских переговорах Алексей Резников. Об этом со ссылкой на три разных источника сообщило издание НВ.

Собеседники называют Резникова главным кандидатом.

О том, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского 4 февраля. По его словам, это даст возможность «гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса».

18 сентября 2019 года Зеленский назначил юриста Резникова членом рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2016 году в Украине появилось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сентябре 2019-го его присоединили к Министерству по делам ветеранов, ведомство стало называться Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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