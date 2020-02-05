В мире: Противники Трампа опозорились на всю Америку

Старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Проблема даже не в том, что в победители внутрипартийных кокусов в штате Айова выходит весьма неожиданный и экзотический кандидат. Проблема в системном сбое при подсчете голосов. Сторонники социалиста Берни Сандерса уверены в том, что результаты были нагло сфальсифицированы руководством Демпартии.

Штат Айова – американская «житница», главным экономическим профилем которой всегда было сельское хозяйство. Это земля белых фермеров – та самая «старая добрая Америка», по которой теперь ностальгируют консерваторы, а с политической точки зрения – скучнейшее захолустье, где всегда побеждают республиканцы.

Однако с начала 1970-х годов борьба за президентское кресло традиционно начинается именно в Айове – здесь проходят первые кокусы. Смысл кокусов тот же, что и у более распространенных в США праймериз: определить, какого претендента на президентский пост из числа членов одной партии поддерживает население штата. Однако по форме эти взаимозаменяемые мероприятия сильно отличаются друг от друга.

Когда граждане опускают в урну бюллетень с фамилией «своего» кандидата – это праймериз. В случае кокусов активисты партии собираются вместе, разделяются на группы в зависимости от персональных симпатий и начинают агитировать друг друга за своих фаворитов. У кого в итоге больше сторонников – тот и победил.

Речь в этом случае идет о тысячах, край – десятке тысяч голосов. Но эти голоса в Демократической партии не могли подсчитать более суток. Для современной истории США это беспрецедентная задержка.

Ее официально объявленная причина – технические проблемы. Мобильная электронная система голосования неожиданно зависла, произошел сбой, и на многих участках вынуждены были вернуться к ручному подсчету голосов. Сутки спустя появились первые результаты: согласно данным с 62% участков, на первом месте Пит Буттиджич (26,9%), на втором Берни Сандерс (25,1%), на третьем Элизабет Уоррен (18,3%).

Так локальный скандал с «техническими проблемами» стал скандалом общенациональным, ведь победить должен был Сандерс. Он лидировал и в социологических опросах, и по экзитполам. По подсчетам его штаба, 78-летний политик набрал 28,6% голосов против 25,7% у Буттиджича. И теперь у многих его сторонников такое чувство, что им вешают лапшу на уши. Другими словами, они считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

Всем политизированным людям в США известно, что Сандерса не любит партийный истеблишмент демократов – он для них максимально неудобный кандидат. Во-первых, бонзы «ослов» (это не ругательство; осел – официальный символ Демпартии) просто не верят, что у слишком левого и радикального Сандерса есть шансы против Трампа в финале президентской гонки. Во-вторых, от успехов кандидата-социалиста пребывают в шоке многие спонсоры демократов из числа воротил финансового рынка – его программа со сверхналогами для богатых не может нравиться им просто по определению.

По этой причине на кокусах и праймериз четырехлетней давности Сандерсу стали вставлять палки в колеса, пытаясь вытеснить его на обочину и расчистить дорогу для Хиллари Клинтон. Чем это для нее закончилось, помнят все.

Обманешь меня раз – ты мошенник, обманешь меня второй раз – я дурак. Таков рефрен тех возмущенных постов, что строчат теперь сторонники Сандерса, обещающего своим избирателям социальные блага и «прогрессивную политику» вплоть до легализации марихуаны на всей территории США.

Но особенное возмущение вызывает тот факт, что навернувшуюся систему мобильного подсчета голосов создавала IT-фирма Shadow, а одним из ее инвесторов и спонсоров проекта мобильного голосования является избирательный штаб Буттиджича. Как говорится, вот пасьянс и сложился.

Айова, повторимся, та еще глушь. На общенациональную партийную конференцию демократов, которая в итоге выдвинет единого кандидата в президенты, этот штат направляет лишь одного из ста делегатов (а всего их более 4000). Однако победа в Айове имеет важное психологическое значение: победители праймериз и кокусов в ранних штатах голосования неизменно прибавляют в рейтинге, так как их начинают воспринимать в качестве фаворитов гонки.

По стране в целом пока еще лидирует Байден – фаворит партийного руководства. Но в Айове у него дела совсем плохи – четвертое место. Уже с этой точки его кампания может покатиться под гору.

Дела у него не заладились с самого начала. Агитировать приходилось среди сотен сторонников, тогда как сторонники Байдена собирались тысячами, а Трампа, получившего на кокусах в Айове «брежневские результаты», стадионами. По бывшему вице-президенту было видно, что «искра» из него ушла, что скандалы (прежде всего украинский) основательно его потрепали и что 77-летний возраст берет свое. Кандидат, который должен был пройтись по конкурентам «танком» на одной только ностальгии по временам Обамы, с каждым днем все больше напоминал аутсайдера.

Буттиджича руководство демократов рассматривает как «запасной вариант» – последнюю преграду перед несносными социалистами Сандерсом и Уоррен. Он вполне лоялен центральному аппарату партии, а кроме того, как считается, управляем – в силу относительно юного возраста и небогатого опыта. Кандидату всего 38 лет, при этом он не высокопоставленный отставник, не губернатор, не сенатор и даже не конгрессмен, а – до недавнего времени – мэр сьлтысячного городка Саут-Бенд, четвертого по величине в штате Индиана.

Российские СМИ до сих пор не договорились между собой, как транскрибировать его фамилию: по СМИ сейчас гуляют варианты от «Буттеджадж» до «Буттигег».

На фоне своих конкурентов он выглядит белой вороной не только поэтому. С точки зрения избирательной программы Буттиджича, как и Байдена, относят к умеренным демократам, но с точки зрения личных качеств он весьма своеобразен. Лейтенант военно-морской разведки США, ветеран кампании в Афганистане и набожный экс-католик знает восемь языков, включая распространенный в Иране фарси, играет на нескольких музыкальных инструментах и является открытым гомосексуалом, состоящим в однополом браке.

Его безусловная ценность для руководства Демпартии не в ориентации и не в военных заслугах, а в том, что он не социалист, но при этом – не Байден. Сам Буттиджич, разумеется, в курсе внутриэлитных раскладов, поэтому набрался наглости и объявил себя победителем кокусов, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

Потому и скандал. Как уже было сказано выше – общенациональный. Грозящий потопить президентскую кампанию демократов прямо на старте.

Честность процедуры голосования и подсчета голосов громогласно поставлена под сомнение. Учитывая «фокусы» четырехлетней давности, это укрепляет имидж Демпартии (той самой партии, что уже три года подряд обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы) как политической силы, где заправляют мошенники.

Но даже если это вдруг не так, даже если конспирологи привирают, «злые языки» преувеличивают, а в системе подсчета голосов действительно произошел сугубо технический сбой, получается так, что на руководство американской сверхдержавой претендуют люди, не сумевшие нормально организовать даже кокусы в захолустной Айове.

Что бы ни показал окончательный подсчет голосов, победителем из этого этапа гонки демократов выходит республиканец Трамп. И то ли еще будет.

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