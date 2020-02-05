«АвтоВАЗ» успешно стартовал в новом году

Крупнейший автопроизводитель РФ продолжает успешно работать и в новом году. В первый месяц 2020 года "АвтоВАЗ" увеличил продажи на 1,2%.
В январе "АвтоВАЗ" увеличил продажи на 1,2% до 21 790 автомобилей, заявил компания.
"АвтоВАЗ" увеличил долю на рынке до 21%.
Чаще всего в январе покупали LADA Granta: 8470 автомобилей (+11% к январю прошлого года).
Далее — LADA Vesta (продажи выросли на 6% до 7 506 автомобилей).
В 2019 году "АвтоВАЗ" продал в РФ 362 356 автомобилей, что на 1% выше, чем в 2018 году.
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