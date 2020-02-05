«АвтоВАЗ» успешно стартовал в новом году

«АвтоВАЗ» успешно стартовал в новом году

05.02.2020, 10:48, Новости дня

Крупнейший автопроизводитель РФ продолжает успешно работать и в новом году. В первый месяц 2020 года "АвтоВАЗ" увеличил продажи на 1,2%.

В январе "АвтоВАЗ" увеличил продажи на 1,2% до 21 790 автомобилей, заявил компания.

"АвтоВАЗ" увеличил долю на рынке до 21%.

Чаще всего в январе покупали LADA Granta: 8470 автомобилей (+11% к январю прошлого года).

Далее — LADA Vesta (продажи выросли на 6% до 7 506 автомобилей).

В 2019 году "АвтоВАЗ" продал в РФ 362 356 автомобилей, что на 1% выше, чем в 2018 году.

Источник: Вести



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