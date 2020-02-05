Облачный игровой сервис Nvidia запущен официально

Облачный игровой сервис Nvidia запущен официально

05.02.2020, 10:48, Новости дня

Облачно-игровой сервис GeForce Now от Nvidia вышел из бета-версии и готов бороться с игровой платформой Stadia от Google за аудиторию. Речь идет о пользователях 33 стран из Северной Америки и Европы, которые теперь могут зарегистрироваться в сервисе за $5 долларов в месяц и получить доступ к огромному количеству игр.

Nvidia поддерживает Steam, Epic Game Store и Uplay и запускает их игры с помощью своего облака. Пользователю достаточно войти в свою учетную запись и загрузить свои уже купленные игры на облачный рабочий стол, синхронизировать свои старые сохраненные игры. Напомню, что сервис GeForce Now позволяет запускать игры из библиотеки пользователя на компьютерах любой мощности в отличии от конкурентов, среди которых Google Stadia, Sony Playstation Now и грядущий xCloud от Microsoft, игровой облачный сервис от Nvidia работает и на PC и на Mac.

Долгий период бета-тестирования был связан с тем, что игроки часто жаловались на большой ping — задержку сигнала. А теперь Nvidia заявляет, что ее 9 центров обработки данных в Северной Америке и шесть в Европе помогут охватить 80% домохозяйств широкополосным интернетом за 20 милисекунд, то есть достаточно быстро, чтобы геймеры чувствовали, что их герои в играх не отстают от нажатия кнопки на клавиатуре, по крайней мере так заявляют в компании. Кстати, первый официальный запуск GeForce Now состоялся в РФ в октябре 2019 года за три месяца до мирового старта. У нас сервис стартовал на площадке GFN.ru при поддержке группы «Самфар», владеющей «М.Видео».

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



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