Облачный игровой сервис Nvidia запущен официально

Облачно-игровой сервис GeForce Now от Nvidia вышел из бета-версии и готов бороться с игровой платформой Stadia от Google за аудиторию. Речь идет о пользователях 33 стран из Северной Америки и Европы, которые теперь могут зарегистрироваться в сервисе за $5 долларов в месяц и получить доступ к огромному количеству игр.
Nvidia поддерживает Steam, Epic Game Store и Uplay и запускает их игры с помощью своего облака. Пользователю достаточно войти в свою учетную запись и загрузить свои уже купленные игры на облачный рабочий стол, синхронизировать свои старые сохраненные игры. Напомню, что сервис GeForce Now позволяет запускать игры из библиотеки пользователя на компьютерах любой мощности в отличии от конкурентов, среди которых Google Stadia, Sony Playstation Now и грядущий xCloud от Microsoft, игровой облачный сервис от Nvidia работает и на PC и на Mac.
Долгий период бета-тестирования был связан с тем, что игроки часто жаловались на большой ping — задержку сигнала. А теперь Nvidia заявляет, что ее 9 центров обработки данных в Северной Америке и шесть в Европе помогут охватить 80% домохозяйств широкополосным интернетом за 20 милисекунд, то есть достаточно быстро, чтобы геймеры чувствовали, что их герои в играх не отстают от нажатия кнопки на клавиатуре, по крайней мере так заявляют в компании. Кстати, первый официальный запуск GeForce Now состоялся в РФ в октябре 2019 года за три месяца до мирового старта. У нас сервис стартовал на площадке GFN.ru при поддержке группы «Самфар», владеющей «М.Видео».
Текст:
Вести.Hi-tech
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Застрявшие под Териберкой на морозе туристы вывезены с места ЧП / 1 февраля
- Создавать страховой запас газа на 2020 год нет смысла – Макогон / 15 января
- НАБУ подозревает шесть человек в хищении 54 млн грн. Среди них Бабин и Бернацкая / 23 января
- Криклий сообщил, что в 2020 году планируют восстановить 1345 км дорог государственного значения / 16 января
- Из колодца в Новой Москве достали тела дорожных работников / 22 декабря
- Россия назвала срок действия нового контракта на транзит газа с Украиной / 20 декабря
- Успех фильма «Мої думки тихі» выглядит так, как если бы трехлетний ребенок в компании взрослых встал на стульчик и прочел с выражением стишок / 23 января
- Фадеев запланировал усилить СПЧ / 11 декабря