Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной

Известный пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, призванное выявить обладателя самого привлекательного лица. В своей работе он руководствовался принципом золотого сечения и пришел к выводу, что обладатель самого красивого лица – 33-летний актер Роберт Паттинсон.
Как пишет Daily Mail, Де Сильва сравнил черты лица знаменитых актеров и выяснил, что с точки зрения пропорций лицо Паттинсона оказалось ближе всех к идеалу.
"Новейшая компьютерная технология позволила нам раскрыть некоторые тайны о том, что делает человека физически привлекательным. Эта технология будет полезна при планировании пластических операций", – рассказал хирург.
По словам Де Сильвы, Паттинсон – абсолютный лидер в его рейтинге. Единственная черта актера, которая "не дотягивает" до идеала – это губы, "несколько тонкие и плоские".
На втором месте в списке Де Сильвы оказался звезда сериала "Ведьмак" Генри Кэвилл. За ним следует Брэдли Купер. Четвертое место занял Брэд Питт, а замкнул пятерку Джордж Клуни. Также в список попали актер Хью Джекман, футболист Дэвид Бэкхем и рэпер Канье Уэст.
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