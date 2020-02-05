Зона: Никиту Белых понизили в должности

Бывшего губернатора Кировской области перевели из заведующих библиотекой исправительной колонии строгого режима №5 в швейный цех по изготовлению мягких игрушек

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима №5 УФСИН России по Рязанской области (село Клекотки Скопинского района) больше не заведует библиотекой исправительного учреждения. По информации «Новой», с «теплого места» Белых «попросили» после визита в колонию комиссии из центрального аппарата ФСИН. Московских проверяющих удивило привилегированное положение заключенного Белых, оборудовавшего в библиотеке колонии шикарную по местным меркам «комнату отдыха».

Более того, Белых по приговору суда обязан выплатить многомиллионный штраф. Взыскание с осужденного ущерба, причиненного преступлением, проводится в порядке, установленном Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». То есть должен работать не покладая рук. А не прохлаждаться среди книг.

И вот уже больше месяца Никита Белых трудится на швейном производстве, на участке, где изготавливают мягкие игрушки. И не пожалуешься. Согласно ч.1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

Как ранее сообщала «Новая», в августе минувшего года с Никитой Белых развелась Екатерина Рейферт, с которой экс-губернатор заключили брак в ноябре 2017 года. Церемония прошла в СИЗО «Матросская тишина».

Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей.

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