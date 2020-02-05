Скандалы: Михаилу Прохорову в баскетболе повезло больше, чем в банкинге

«Международный финансовый клуб» (МФК) в 2019 году стал лидером по убыткам среди российских банков, не проходивших через процедуру санации

Банк «Международный финансовый клуб» (МФК), 93,4% акций которого контролирует миллиардер Михаил Прохоров F 12, в 2019 году стал лидером по убыткам среди российских банков, не проходивших через процедуру санации. На этот факт обратил внимание начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Убыток банка после налогообложения составил 3,4 млрд рублей, следует из его квартальной отчетности по РСБУ. Лидером по убыткам в 2019 году стал санируемый через Фонд консолидации банковского сектора Московский индустриальный банк (117 млрд рублей), находившийся на санации у ВЭБа Связь-банк (17 млрд рублей) и Балтинвестбанк (3,6 млрд рублей), находящийся на санации у Абсолют Банка.

Наибольший убыток банк продемонстрировал в четвертом квартале 2019 года — 2,8 млрд рублей. В первых трех кварталах убыток не превышал 270 млн рублей. Убытки банка в конце года связаны с формированием резервов под потери, объясняет Максим Осадчий — МФК зарезервировал 2,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд пришлись на корпоративные кредиты. В четвертом квартале МФК также стал лидером среди российских банков по объему докапитализации. Акционеры увеличили капитал на 600 млн рублей в ноябре и на 2,45 млрд рублей в декабре. Скорее всего, резервы были начислены в ходе плановой проверки регулятором, которая окончилась 17 января 2020 года, предполагает Осадчий. Сейчас норматив банка по достаточности капитала (Н1.0) находится на комфортном уровне — 16,5% при минимуме без надбавок в 8%.

В пресс-службе банка заявили, что причины убытков — досоздание резерва по кредитному портфелю, реализация активов с дисконтом, переоценка имущества, не используемого в основной деятельности. В банке уточнили, что помощь от акционера была в безналичной форме, но в какой — не уточнили.

Банк убыточен на протяжении последних пяти лет, отмечает Осадчий. В 2015 году убыток МФК составил 19,4 млн рублей, в 2016-м — 3,9 млрд рублей, в 2017-м — 1,4 млрд рублей, в 2018-м — 3 млрд рублей.

Два последних года МФК активно расчищал проблемные активы со своего баланса. Это отметило рейтинговое агентство «Эксперт РА», в мае 2019 года повысившее банку рейтинг на одну ступень до уровня ruBB. Агентство оценило рыночные позиции МФК как слабые, но отметило, что акционер в прошлые годы неоднократно оказывал банку помощь. Всего в 2016-2019 годах на докапитализацию банка было потрачено 10,65 млрд рублей, следует из подсчетов Максима Осадчего, основанных на российской отчетности. Кроме того, весной 2018 года банк провел допэмиссию на 2,8 млрд рублей.

Проблемные активы МФК — это частично валютные кредиты, по которым ухудшилось состояние после девальвации рубля в 2014 году, частично — кредиты крупных производственных и девелоперских компаний, финансовое положение которых ослабло в том числе из-за сложившейся после 2014 года ситуации в экономике, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина.

Михаил Прохоров — основной акционер МФК. Ему напрямую принадлежат 83,6% акций банка, еще 9,8% — через кипрский офшор Onexim Holdings Limited. Второй крупный акционер — Екатерина Игнатова (6,5% акций), супруга генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. МФК занимает 105-е место по размеру активов на третий квартал 2019 года, согласно рейтингу Интерфакс-100.

Юлия Титова

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