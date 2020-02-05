Скандалы: «Эта власть на поводке»

В расколе команды Зеленского замешаны американские и украинские миллиардеры

Любой политический процесс на Украине рано или поздно превращается в шоу. Не стал исключением и скандал с прослушкой правительства. Сперва премьер-министр Алексей Гончарук объявил о намерении уйти в отставку после публикации записей правительственных совещаний, на которых звучали нелестные слова о главе государства. Но в итоге он не только сохранил пост, но и получил от Владимира Зеленского «второй шанс». Впрочем, расслабляться украинскому лидеру не стоит. Скандал с прослушиванием высоких кабинетов был направлен не столько против премьера, сколько против той части президентской команды, которая работает в интересах зарубежных партнеров Киева. В первую очередь — США. Эта группировка претендует на статус новой политической элиты, что очень не нравится влиятельным и состоятельным людям на Украине. О том, что на самом деле стоит за «украинским уотергейтом», — в материале «Ленты.ру».

Притворная отставка

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», — говорит мужской голос, похожий на голос главы правительства. На записи слышно, как тот же человек называет себя профаном в экономике и просит собеседников объяснить президенту колебания курса доллара, жалуясь на туман в голове Зеленского. Собеседниками на той встрече, предположительно, были заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова, а также ряд других высокопоставленных лиц.

Сам премьер даже после объяснений перед прессой так и не опроверг подлинности обнародованных пленок. В Киеве заговорили о возможной провокации иностранных спецслужб, а депутаты от партии «Слуга народа» незамедлительно обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой расследовать прослушку высоких кабинетов. И хотя ведомство пока не дало официального комментария о ходе расследования, действительность может оказаться более незамысловатой — прослушивание чиновников является частью закулисной внутриэлитной борьбы.

На это намекнул и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сказав, что «бенефициаром такого скандала может быть любой — не только спецслужбы, но и частные компании и частные лица». Работой оппонентов против команды Зеленского объяснил появление материалов и сам Гончарук. «Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию», — пригрозил он. В пользу того, что на Гончарука была совершена именно целенаправленная политическая атака, говорит и реакция самого Зеленского. Показательная встреча с президентом Украины закончилась для Гончарука новыми поручениями, даже несмотря на общественный резонанс истории с прослушкой.

Скандал при этом сопровождался многочисленными информационными вбросами. Например, в украинском сегменте Telegram развернулась кампания против помощника президента Андрея Ермака. Авторы каналов утверждали, что он вместе с олигархом Игорем Коломойским якобы курировал кампанию против Гончарука с целью провести на премьерский пост главу «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Причем распространение версии о причастности Ермака к атаке на премьера могло использоваться для подрыва доверия президента к своему ближайшему помощнику. И одним из главных бенефициаров политического скандала мог стать одиозный глава МВД Украины Арсен Аваков, которому долгое время пророчили премьерское кресло.

Однако после несостоявшейся отставки ждать кардинального изменения баланса сил внутри правительства не приходится. Зеленский поставил перед Гончаруком несколько важных задач, среди которых — начисление высокопоставленным чиновникам справедливых зарплат и пересмотр сферы деятельности ряда министерств, включая увольнение руководителей, не достигших реальных результатов. «У нас было объединение некоторых министерств. Вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — заявил глава государства.

В комментарии «Ленте.ру» эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин рассказал, что даже после скандала с прослушкой убрать все правительство не получится. «Речь может идти о разъединении, дроблении отдельных ведомств с целью сделать министрами новых людей, более управляемых президентом, но и это будет трудно в условиях зависимости от МВФ, скорого голосования по рынку земли и тех обещаний, которые наверняка давались Зеленским в обмен на его поддержку на Западе еще в период выборов. Хотя косметические изменения возможны», — отметил политолог.

План реформирования правительства пока неизвестен. Но, так или иначе, грядущие изменения затронут как материальное обеспечение членов правительства, так и его состав, что принципиально важно для баланса сил в украинской политике. Уже известно, что, вероятнее всего, своих постов лишатся министр экономики Тимофей Милованов и министр культуры Владимир Бородянский, которые в последнее время подвергаются острой критике со стороны оппозиции и украинских СМИ. Это существенно ослабит позицию премьера, а значит, и влиятельной «прозападной» группы в правительстве — так называемых «соросят».

Группа с хорошими грантами

Прозвища «соросята» и «грантоеды» украинские журналисты придумали для выходцев из различных некоммерческих организаций (НКО), финансируемых как структурами миллиардера Джорджа Сороса и транснациональными компаниями, так и напрямую официальным Вашингтоном. Именно к «американскому лобби» относят украинского премьера, как и целый ряд иных членов кабинета министров Украины, среди которых — генеральный прокурор Руслан Рябошапка, а также министр образования и здравоохранения Анна Новосад.

Сам Гончарук до прихода в правительство с 2015 года возглавлял общественную экспертно-аналитическую организацию «Офис эффективного урегулирования» (Better Regulation Delivery Office, BRDO). Она создана на средства Министерства международных дел Канады в рамках проекта помощи EDGE, который, в свою очередь, финансируется по соросовской программе поддержки международной демократии. За «Офисом» стоит продвижение на высокопоставленные посты десятков общественных экспертов в украинские ведомства. Еще в 2015 году в команде BRDO одновременно работали многие нынешние помощники министров и два члена нынешнего правительства, помимо самого Гончарука: министр юстиции Денис Малюська и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Это не совпадение. Различные международные неправительственные фонды превратились чуть ли не в основных лоббистов громких назначений после «Евромайдана» и провозглашения курса на евроатлантическую интеграцию Украины. Да и сам Сорос не скрывает, что среди всех своих проектов больше всего гордится достигнутым успехом именно на Украине. Ведь благодаря финансовой помощи мецената в эшелонах украинской власти сегодня сконцентрировалось значительное число людей, так или иначе связанных с фондом миллиардера «Возрождение». При этом американский филантроп, несмотря на свои 89 лет, до сих пор проводит регулярные встречи со своими доверенными лицами на Украине.

Многочисленные «соросята» превратились в пускай и неоднородную, но авторитетную силу украинского политикума. Занимая руководящие посты, выходцы из западных НКО принимают важнейшие решения, далеко не всегда руководствуясь при этом чаяниями простых украинцев. Политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило считает, что «соросята» связаны в первую очередь с американскими финансовыми кругами, прежде всего — представленными Демократической партией, но которые в то же время в определенной степени находятся над американской двухпартийной системой. «Именно поэтому в Украине так много власти получили выходцы из структур Сороса, несмотря на то что сам Сорос не в чести у нынешней администрации Белого дома», — рассказал «Ленте.ру» украинский эксперт.

Представительство выходцев из грантовых организаций, ориентированных на Запад, остается в украинской власти чрезвычайно велико. Речь идет о контроле за многими секторами украинской политики и экономики. В частности — лоббирование Соросом через фонд «Возрождение» земельной реформы, которая разрешит продажу земли иностранцам и уже несколько месяцев является поводом для массовых протестов. По понятным причинам члены фонда публично отрицают свою связь с непопулярным законом. В то же время компания Dragon Capital, одним из главных инвесторов которой является американский миллиардер, в последнее время активно скупает банки. Как заявлял советник премьер-министра Украины Алексей Лушак, законодательное ограничение на покупку 10 тысяч гектаров не будет распространяться именно на кредитные организации.

При этом структуры Сороса проявляют не меньший интерес к нефтегазовому сектору, имея влияние на председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, а также к украинскому рынку облигаций внутреннего займа. Свою лепту «соросята» внесли и в принятие правительством решения о передаче государственной компании «Укрзализныця» (то есть всей национальной железнодорожной сети) на 10 лет в операционное управление немецкой Deutsche Bahn.

Из семи членов правления украинского госпредприятия четверо являются иностранцами, еще один — «соросенок» Сергей Лещенко, введенный туда с многомилионной зарплатой уже после того, как он стал основным фигурантом дела о незаконном вмешательстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы в США. Теперь же иностранцы получат полный контроль над одним из крупнейших активов Украины. И хотя официальные подробности сделки пока неизвестны, немецкий оператор с большой долей вероятности станет управлять всей железнодорожной инфраструктурой, осуществляя при этом пассажирские и грузовые перевозки.

Выходцы из программ миллиардера заняты также и в сугубо политических процессах, в частности, противодействуя процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Представители «партии войны», оставаясь верными агрессивной риторике экс-президента Петра Порошенко, продолжают бить по Зеленскому изнутри его же президентской команды. Не так давно заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что власти не исключают проведения наступательной силовой операции на востоке страны.

Лидерам «Слуги народа» пришлось спешно объясняться перед журналистами, дескать, в команде президента на ситуацию смотрят иначе и никакого плана войны в Донбассе нет и не предвидится. Как бы то ни было, «прозападное лобби» выступает против любых попыток проведения выборов в регионе осенью 2020 года, о чем заявляла и глава фонда «Возрождение» Ольга Айвазовская. «Дать оккупантам на Донбассе шанс переформатироваться в политические силы — это плюнуть на собственную Конституцию», — пояснила она свою позицию, которая для современной политической элиты Украины стала обычным взглядом на «проблему реинтеграции» восставшего региона.

Несуверенная незалежная

Влияние США на внутриполитическую жизнь Украины после 2014 года огромно. Но говорить, что Вашингтон полностью контролирует Киев, не приходится. «США главный, но лишь один из игроков в украинской политике. Особенно если мы говорим о политике внутренней, где ежедневно принимаются тысячи мелких решений, за которыми в посольстве просто не могут уследить, да и не хотят этого делать. Эта украинская власть на поводке, она никуда не денется. Но поводок этот очень длинный. Именно поэтому местные чиновники раз за разом забегают слишком далеко к неудовольствию Вашингтона», — отметил политолог Вячеслав Чечило.

Впервые степень вмешательства США в украинскую политику обнажил коррупционный скандал вокруг украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. В 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко по прямому указанию вице-президента США Джо Байдена отправил в отставку генерального прокурора Виктора Шокина. Впоследствии уволенный рассказал, что летом 2015 года экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт оказывал давление на него с целью повлиять на прекращение дела против Burisma, от которой сын Байдена Хантер получил миллионы долларов за время работы в наблюдательном совете компании, в том числе благодаря возможному вмешательству отца.

Сейчас же основное влияние на украинские структуры оказывают американские государственные органы и посольство США, не стесняющееся публично осуществлять контроль даже над Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). Чего только стоит официальное признание причастности Вашингтона к реформе ведомства и обращение генерального прокурора Рябошапки к американским дипломатам с просьбой помочь в поиске кандидатур для кадровой комиссии ГПУ.

Под «колпаком» у США находятся и другие правоохранительные органы, в частности, НАБУ во главе с «грантоедом» Артемом Сытником, замешанным в деле о возможном вмешательстве Украины в выборы президента США. Немалое влияние Вашингтона испытывает и СБУ, в настоящее время реформируемая по рекомендациям представителей Соединенных Штатов.

Важными фигурами в системе контроля над Украиной остаются заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и руководитель проектов по Украине Института оборонных исследований Министерства обороны США Мартин Нейл, курирующий вопросы украинского военно-промышленного комплекса. Именно Кент являлся одним из создателей антикоррупционных органов на Украине, ставших инструментом контроля над постмайданной элитой.

В то же время правоохранительные структуры одновременно находятся под влиянием и негосударственных западных сил. Так, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал о возможной причастности соросовского фонда «Возрождение» к расследованию убийств во время «Евромайдана». Как утверждает источник юриста, за выполнение специальных поручений по делам о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах иностранная организация целенаправленно финансировала украинских следователей и прокуроров.

Медленно, но верно «грантоеды» превращаются в новую политическую элиту Украины, присутствуя на важнейших государственных должностях, где помогают США проводить собственные интересы. Среди них можно вспомнить и журналиста Мустафу Найема, получившего должность в «Укроборонпроме», и главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Клановое хозяйство

Борьба новой элиты за финансовые и властные ресурсы, как показывает скандал с прослушкой, только начинается. Несостоявшаяся отставка премьера в очередной раз продемонстрировала, что президентская команда состоит из различных жестко конкурирующих между собой групп влияния. Ее представители пока еще продолжают осторожничать, понимая все последствия открытого конфликта: распад коалиции в Верховной Раде может породить политический кризис и досрочные парламентские выборы, результат которых непредсказуем. Тем не менее конфликт в рядах президентской партии усугубляется.

Ведь стройность рядов «слуг народа» нарушают не только «соросята». К группе «грантоедов» относят и украинских политиков, связанных с олигархом Виктором Пинчуком, близким к Демократической партии США. Еще во время событий «оранжевой революции» 2004 года его стали называть главным «проамериканским» лоббистом на Украине. Именно ему принадлежит продвижение партии «Голос» вокалиста группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. И хотя политсила музыканта находится в оппозиции к власти, это не мешает Пинчуку иметь «своих людей» в правительстве. В частности, таким является министр культуры Бородянский, ранее возглавлявший медиахолдинг олигарха StarLightMedia.

Из других группировок в президентской команде выделяются друзья Зеленского из студии «Квартал-95», пользующиеся личным доверием главы государства, и так называемые «таможенники», лидером которых называют Илью Павлюка. Последний стал известен как один из самых одиозных «крышевателей контрабанды». Павлюку при этом приписывают тесные отношения с Зеленским: он консультировал штаб украинского лидера в ходе предвыборной кампании и сумел решить многие кадровые проблемы президента после избрания Рады. Особое место в сложившейся вертикали занимают и люди главы МВД Украины Арсена Авакова. В частности, к ней принадлежит выходец из силовых структур Владислав Криклий, возглавляющий министерство инфраструктуры Украины.

Наконец, одна из влиятельнейших сил — неформальная парламентская группировка Коломойского, наиболее яркими представителями которой являются Максим Бужанский, журналист Александр Дубинский, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, а также генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко — основной кандидат от власти на пост мэра Киева. Именно между группами Павлюка и Коломойского проходит, пожалуй, наиболее глубокая линия раскола, поскольку «таможенники» часто выступают в поддержку законопроектов, выгодных другим олигархам, прежде всего — Ренату Ахметову. Однако с ослаблением «павлюковцев» и переходом части депутатов в группу Коломойского его днепропетровская группировка начнет активнее конфликтовать с руководством фракции и «соросятами».

Основным фактором сдерживания разнородной массы безликих для народа «слуг» до сих пор остается все та же фигура Зеленского и его личная популярность. Но затяжная внутренняя конфронтация начинает негативно сказываться на главе государства, которому будет все сложнее сохранять свою электоральную поддержку. Скандалы последних недель и давление оппозиции привели к падению рейтинга Зеленского до рекордно низкого уровня, впервые достигнув отметки менее чем в 50 процентов. И тем не менее, политолог Чечило отмечает, что личный рейтинг президента держится на вполне приличном уровне. Все потому, что избирателей волнуют прежде всего простые и понятные для него вещи — зарплаты, цены, курс доллара.

«Не нужно переоценивать влияние медийных скандалов на рейтинг власти, — считает он. — За скандалами и разборками в высших эшелонах граждане, конечно, следят. Как следили при Януковиче или Порошенко. Но воспринимают их как привычный для Украины политический цирк, а в этот раз это цирк, за который они лично не платят. А к бесплатному зрелищу отношение все же куда более поблажливое, чем к тому, за который ты заплатил из своего кармана. Кроме того, избиратель пока разделяет Зеленского и тех, кого называют его «командой»».

Решение оставить Гончарука на посту премьера объясняется желанием власти послать простой месседж избирателям: смотрите, нам сложно, против нас ведут информационную войну, но мы все равно едины и работаем на благо украинцев. На публичной встрече с премьер-министром Зеленский особо подчеркнул, что «сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически». Относились ли эти слова непосредственно к Гончаруку или же к людям, активно работавшим над его отставкой, неизвестно. Ясно, что Зеленскому надо срочно искать баланс между властными группировками, пока их действия кардинальным образом не сказались на рейтинге лично президента и не начали угрожать всей властной вертикали на Украине.

Александр Непогодин

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