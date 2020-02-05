Назвавший избирателей «терпилами» депутат вышел из «Единой России»

Назвавший избирателей «терпилами» депутат вышел из «Единой России»

05.02.2020, 10:44, Новости дня

Он сделал это по своей инициативе, несмотря на извинения перед жителями.

Депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов, назвавший избирателей «терпилами», добровольно вышел из «Единой России».

По данным местных СМИ, в понедельник Епифанов разместил в группе «Подслушано Яранск» в соцсети «ВКонтакте» сообщение следующего содержания: «Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но, кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете». Это вызвало общественный резонанс.

Позднее пост был заменен на новый: «Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я Вас обидел, назвав терпилами. Извините. Дмитрий Епифанов».

Скандал со словами депутата в тот же день прокомментировали в региональном отделении партии.

«Единая Россия» неоднократно заявляла о недопустимости никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. Каждый член партии должен отдавать себе отчет в том, что он говорит или публикует в соцсетях», — заявил руководитель кировского регионального исполкома ЕР Сергей Предко.

В результате Епифанов решил не дожидаться решения единороссов и сам написал заявление о добровольном выходе из партии.

В конце января президент Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Такое радикальное решение отчасти связано с двумя скандалами, в которые бывший глава региона попал из-за неподобающего руководителю поведения. Так, он заявлял о необходимости «мочить» журналистов, критикующих власть, но потом извинился. Вскоре после этого Игнатьев вызвал негодование, когда заставил прыгать за ключами от автомобиля офицера МЧС.



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