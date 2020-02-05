В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

05.02.2020, 10:44, Новости дня

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект с поправками об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса за организацию преступного сообщества.

Поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса РФ указать, что учредители, руководители и работники юрлица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юрлица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением когда оно само или его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, передает РИА «Новости».

Также законопроектом предлагается декриминализация наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена на дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

15 января президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов». Глава государства подчеркнул, что по ст. 210 ст. УК РФ любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, следовательно, под статью подпадали почти все сотрудники. 



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