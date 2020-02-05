Политологи объяснили, почему россияне готовы поддержать изменения Конституции

В первую очередь люди одобряют «социальные поправки»

Порядка 80 процентов россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Как следует из данных опроса ВЦИОМ, наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. В частности, к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий положительно относится 91 процент граждан. Инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценили 90 процентов респондентов.

Следующим по уровню поддержки оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87 процентов). Идею наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов одобрил 81 процент граждан. Однако у этих результатов есть и подводные камни, утверждают эксперты.

Как заявил «Блокноту» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков, даже в оппозиционной среде тема поправок в Конституцию РФ обсуждается сравнительно вяло, не наблюдается активной кампании по мобилизации противников этих инициатив.

Большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию

«Заметные протестные акции по этой теме пока довольно редки. Одно из немногих исключений – митинг в Екатеринбурге, собравший, по оценке либеральной «Новой газеты», лишь около 150 человек. В таких условиях отрицательно оценивать поправки будут либо наиболее непримиримые оппозиционеры, либо, как ни парадоксально, определенная часть лояльных властям избирателей, для которых некоторые из этих инициатив пока не очень понятны», — отметил эксперт.

Он указывает на то, что самый высокий уровень неодобрения, по данным ВЦИОМ, пока получила поправка об исключении слова «подряд» при отсчете сроков полномочий главы государства: «Против нее могло высказаться и часть лояльных граждан, которые смотрят на любые попытки ограничить возможности президента с подозрением. Возможно, и поправка о праве президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации получила сравнительно низкую на общем фоне поддержку (66%) именно потому, что часть лояльных властям респондентов увидела в ней препятствия для работы главы государства».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев обратил внимание на то, что «90% набрали три поправки из 14». «Респонденты поддерживают МРОТ на уровне прожиточного минимума, гарантированную индексацию пенсий и ценз оседлости на выборах президента с 10 до 25 лет. Так что, вопросы есть. Тем более, что количество социально-одобряемых ответов в последние годы росло, а фигу из кармана человек достает потом. Не сообщается и о количестве «отказников», то есть тех, кто сразу положил трубку», — заявил «Блокноту» Калачев.

По мнению политического консультанта Ярослава Игнатовского, на сегодняшний день большинство россиян не до конца поняло всю суть поправок. «Денег дадут, не всем, и не очень много, но может что-то и мне перепадет» — рядовым гражданином суть изменений сегодня считывается примерно так. Отличие опроса ВЦИОМ от недавнего аналогичного «Левада-центра» в том, что ВЦИОМ, задавая вопрос, перечисляет конкретные поправки. Тогда респондентам, сравнивая одно с другим, есть что ответить. Поэтому многое будет зависеть от того, как пройдет кампания в поддержку голосования за изменения в Конституцию. Необходимо сформировать и донести до каждого ключевые месседжи, отвечающие на простые вопросы обычного человека: «Что мне с этого? Как изменится моя жизнь? Станет ли она лучше и когда?». Если на местах чиновники будут привычным способом обеспечивать явку и результат, это даст обратный эффект. Зато отчет будет о 90% явке, и 90% голосовании «за», — сказал Игнатовский.

Также, по его словам, важнейшей темой станет ответ на вопрос «Путин навсегда, или уже нет?». Игнатовский полагает, что сегодня эта тема может стать потенциально раскалывающей общество, в том числе, и среди сторонников президента.

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