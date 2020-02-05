Суд заблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом 4 февраля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Постановлением Шестого апелляционного суда Киева приостановлено действие приказа Министерства инфраструктуры № 16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон», – написал министр.

Он заявил, что министерство обжалует это решение.

Чесна конкурентна боротьба та верховенство права – це те, що потрібно для залучення інвесторів у галузь інфраструктури…. Posted by Vladyslav Kryklii on Teisipäev, 4. veebruar 2020

На сайте Мининфраструктуры сообщается, что инициатором подачи иска в суд выступила «Специальная компания морской порт Херсон».

В ведомстве пояснили, что сначала компанию допустили к участию в конкурсе, а затем это решение отменили из-за того, что комиссия не получила подтверждения наличия у нее ликвидных активов в размере, эквивалентном $8 млн.

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию херсонского порта победила компания «Рисоил-Херсон».

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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