В России ожидают скачок цен на смартфоны

В России ожидают скачок цен на смартфоны

05.02.2020, 10:37, Разное

Высокотехнологичные гаджеты и смартфоны могут подорожать в России из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае. Эксперты прогнозируют, что скачок цен произойдет уже в начале весны, сообщает Национальная служба новостей. 

Аналитики рынка мобильных устройств отмечают, что разгул болезни способен провести к приостановке работы заводов, в результате чего цены на их продукцию повысятся на 1,5-3%. При этом коронавирус ударит по всем китайским гаджетам, а также производящимся на территории страны техники Apple и Samsung, передают «Известия».



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