Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.

«Всему свое время», – написал он в Twitter в среду, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках оглашения причины.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в свою очередь отметил, что огласить результаты госкорпорация сможет только после «следственных органов».

«Обязательно дадим [информацию о причинах], как только следственные органы огласят результаты», – передает РИА «Новости» сообщение Устименко.

При этом официальной информации о возбуждении уголовного дела по этому поводу не было. Более того, в марте прошлого года Рогозин говорил, что дело на тот момент не возбуждалось.

Космонавт Олег Артемьев сообщил, что следствие опрашивало его три-четыре месяца назад в рамках расследования причин появления «дырки». Другие детали он не пояснил.

Напомним, 11 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.

В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне.

Позднее в госкорпорации сообщили, что официальное заключение по расследованию причин появления дыры в корабле «Союз МС-09» не готово.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Владимиру Путину представили результаты расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».





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