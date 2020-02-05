Индия решила участвовать в проекте «Восток ойл»

Власти Индии приняли принципиальное решение об участии в проекте «Восток ойл», скоро будут согласованы параметры вхождения в проект, сообщили в Роснефти.
«Как сообщил Дхармендра Прадхан (министр нефти и природного газа, сталелитейной промышленности Индии), индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте. Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в «Восток ойл», стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний», – сообщили в компании, передает ТАСС.
Тем временем Роснефть и Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года.
Подписание состоялось в рамках визита главы Роснефти Игоря Сечина в Нью-Дели, в ходе которого также была проведена рабочая встреча с министром нефти и природного газа.
Проект «Восток ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит Нефтегазхолдингу) и Западно-Иркинский участок.
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