Задержанный отчим на протяжении 10 дней издевался над пасынком

Задержанному в Москве по подозрению в издевательстве над пятилетним пасынком мужчине может грозить до трех лет в колонии. Ему инкриминируют истязание малолетних детей, тогда как раньше речь шла об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Допрос подозреваемого сняли на видео.
"Нервный срыв из-за того, что я сыну чуть ногу не сломал. Вот это видео, которое показали, (это было) в первый раз. Остальное время я всегда кричал и по попочке бил. И упражнения делал до "Пап, я устал!", и ложились спать", — признался 38-летний Мурат Шхануков.
Речь идет о кадрах, сделанных вечером 26 января, когда мама мальчика вместе с другими родственниками уехала на похороны в Кабардино-Балкарию. В квартире, кроме мальчика и отчима, находилась ее 19-летняя сестра, которая и сняла видео. Но с ее слов следует, что этот случай не единичный.
"В течение 10 дней я наблюдала такую картину. До старших не могла дозвониться, потому что все были на похоронах. В тот день я хотела выйти с ребенком, но дверь была закрыта на ключ. На следующий день я показала видео его матери и старшим сестрам, пошли и заявление написали", — рассказала девушка.
Сам Мурат продолжает настаивать, что просто сорвался из-за проказ пасынка и его нежелания ложиться спать. Но после обращения родственников супруги в полицию он несколько дней скрывался в Подмосковье.
"Да, я виноват очень, признаю свою вину", — сообщил мужчина на допросе.
Сегодня суд изберет ему меру пресечения, следствие настаивает на аресте.
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