В Томске спасли дворняжку Ёжика с перерезанным горлом

В Томске спасли дворняжку Ёжика с перерезанным горлом

05.02.2020, 10:30, Новости дня

В Томске врачи спасают бездомную дворнягу, которой кто-то перерезал горло. Пес чудом выжил и пришел к людям за помощью. Ветеринары провели несколько операций и стабилизировали состояние животного. Зоозащитники собирают деньги на его дальнейшее лечение.

Живодеры издевались над собакой в оживленном районе Томска, где расположен крупный торговый центр и автомойка, проезжают машины, сообщают "Вести Томск".

Спасли жизнь собаке две девушки, которые подобрали тяжелораненое животное в районе Каштака и отвезли в ветклинику. У пса было перерезано горло, но он сам вышел к прохожим в поисках спасения. По словам врачей, в таком состоянии он проходил около недели и шанса выжить, почти не было.

Как рассказал главный врач ветеринарной клиники Александр Безлепкин, на стабилизацию состояния собаки у медиков ушло несколько часов. Еще потребуется несколько операций, чтобы собака снова смогла есть обычную еду. На это уйдет не меньше месяца. Потом для четвероногого будут искать не просто хозяина, а настоящего друга. Волонтеры Наталья Костоусова и Валентина Василик уверены, что для него найдется хорошая семья. За добрые глаза и взъерошенную шерсть собаке дали имя Ёжик.

Пока пес идет на поправку, зоозащитницы планируют написать заявление в полицию и найти живодера, ведь Уголовный Кодекс предполагает наказание за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы.

Источник: Вести



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