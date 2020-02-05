В Якутске все школы закрыли на карантин

В Якутске все школы закрыли на карантин

05.02.2020, 10:30, Новости дня

В Якутске во всех школах ввели ограничения в образовательный процесс в связи с сезонным обострением респираторных заболеваний, сообщила мэрия города.

«В целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 6 по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11(12) классы в образовательных учреждениях Якутска», – сообщила пресс-служба мэрии Якутска.

Ограничение распространяется также на работу кружков, секций, проведение дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

Отмечается, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске напряженная. Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем в связи с распространением коронавируса. Китайский госкомитет по делам здравоохранения сообщил, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек.



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