Ученые установили связь между голоданием и появлением диабета второго типа

Ученые установили связь между голоданием и появлением диабета второго типа

05.02.2020, 10:30, Разное

Ученые из Йельского университета, исследующие механизмы, играющие роль при диабете 2 типа, обнаружили новый способ предотвращения недуга. Специалисты установили, как голодание может способствовать возникновению диабета 2 типа.
Исследователи Йельского университета изучили недавно обнаруженную связь между поведением тела, когда оно находится в состоянии поста, как это происходит во время сна, и развитием 2 диабета.

Голодание включает процесс, при котором два белка, TET3 и HNF4a, накапливаются в печени и повышают выработку глюкозы в крови. У здорового человека этот процесс отключается, когда организм выходит из режима голодания, но у тех, у кого диабет 2-го типа, избыток глюкозы накапливается в крови.

Ученые предположили, что, придумав еще один способ его выключить, они смогут остановить развитие болезни. В экспериментах, предназначенных для изучения этой теории, команда упаковала генетический материал, называемый небольшими интерферирующими РНК (миРНК) внутри вирусов, которые нацелены на TET3 или HNF4 и инъецировали его мышам. Они обнаружили, что этот метод был эффективен в снижении уровня белков, а также уровня глюкозы в крови, эффективно останавливая диабет.

Во втором исследовании команда выявила роль TET3 в фиброзе печени, который представляет собой рубцевание здоровой ткани печени, приводящее к циррозу печени. Они обнаружили, что TET3 играет роль в трех разных точках пути передачи сигналов фиброза, что означает, что лекарства, которые могут воздействовать на эти ключевые белки при диабете 2 типа, также могут быть использованы для лечения недуга, в настоящее время существуют очень ограниченные для этого возможности.



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