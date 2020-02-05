Овечкин – первая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 34-летний россиянин оформил хет-трик в матче против "Лос-Анджелес Кингз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "кэпз".

Благодаря своей результативности Овечкин теперь находится всего в двух шайбах от 700 голов в НХЛ, возглавил список лучших бомбардиров нынешнего сезона главной хоккейной лиги Северной Америки, а одна из его шайб в игре с "Королями" стала 110-й победной в его заокеанской карьере.

Второй звездой дня признан голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликинс, завершивший матч против "Флориды Пэнтерз" "сухарем" (1:0). По ходу игры он отразил 32 броска по своим воротам.

Третьей звездой назван нападающий "Колорадо Эвеланш" Андре Бураковски, набравший четыре очка во встрече с "Баффало Сэйбрз". Швед забил один гол, трижды ассистировал на своих партнеров, и помог своей команде победить со счетом 6:1.

Источник: Вести

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