На Украине решили создать министерство по реинтеграции Донбасса

На Украине решили создать министерство по реинтеграции Донбасса

05.02.2020, 10:26, Новости дня

Выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, было принято решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», – цитирует премьера пресс-служба главы государства. 

Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.

Ранее глава министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда сообщила о планах его разделения и создании отдельного министерства по вопросам реинтеграции Донбасса.

Напомним, Зеленский заявил, что решил дать шанс действующему премьер-министру Алексею Гончаруку и поставил перед ним ряд задач. Среди прочих реорганизация некоторых министерств. 



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