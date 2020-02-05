На пятьдесят третьем годе жизни умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба. Причина смерти звезды пока неизвестна. Коллеги рассказали, что последние годы жизни актер был замкнут, редко появлялся в театре, снимался лишь в эпизодах сериалов.
Артист родом из Санкт-Петербурга, там он стал узнаваем еще с конца 80-х годов, благодаря непростым театральным ролям. По настоящему знаменитым актер стал после премьерного показа знаменитого спектакля «Преступление и наказание», режиссером которого вступил Григорий Козлов, в нем он сыграл Свидригайлова. Актер также исполнил психологически сложную роль в гениальной постановке «Лес». Его талантом был восхищен мэтр отечественного кинематографа Сергей Юрский, называя Бульбу гением. В последнее время Дмитрий Бульба очень редко показывался в театре, начинал репетицию и внезапно уходил. Коллеги заметили, что он замкнулся в себе и перестал общаться с самыми близкими друзьями.
Официальная причина смерти Бульбы пока остается неизвестной. Поклонники шокированы новостью о его кончине. Он не смог полностью раскрыть свой творческий потенциал. В основном играл в телесериалах эпизодические роли преступников и сотрудников милиции. Он мечтал исполнить более глубокие и сложные роли, но так и не успел.
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