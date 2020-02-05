Гаджеты: Poco X2 против Redmi K20 — Сравнение характеристик

Суб-бренд Xiaomi, который недавно стал независимым от компании, объявил о выходе нового смартфона X2 Poco. Новая модель по сути представляет собой обновленную версию Redmi K30, а эксперты уже успели сравнить новинку с предшественником под названием Redmi K20.

Дизайн

В отличие от Poco X2, который поставляется с двойным дисплеем с перфорацией, Redmi K20 имеет дисплей без отверстий и вырезов, благодаря моторизированной всплывающей камере. Ее наличие не увеличило толщину гаджета, причем в сравнении с Poco X2, весит он меньше и имеет те же параметры, что и новинка. На обоих устройствах предусмотрено стекло Gorilla Glass 5, и алюминиевая рама. Poco X2 защищен от воды, а Redmi K20 нет.

Дисплей

Дисплей Poco X2 очень инновационный благодаря высокой частоте обновления 120 Гц, панель IPS, а не AMOLED. С другой стороны, Redmi K20 не хватает высокой частоты обновления, но он предлагает AMOLED-дисплей (с поддержкой HDR, как у Poco X2), а также сканер отпечатков пальцев под дисплеем, на Poco X2 есть боковой считыватель отпечатков пальцев.

Частота обновления 120 Гц, безусловно, большой скачок по сравнению с 60 Гц AMOLED-экраном на K20, Poco X2 оснащен двумя камерами с перфорацией, в то время, как Redmi K20 может похвастаться всплывающей камерой.

Спецификации и программное обеспечение

Poco X2 и Redmi K20 работают на чипсетах Snapdragon 730G и Snapdragon 730 соответственно. Snapdragon 730G предлагает более высокую графическую производительность, чем Snapdragon 730, в то время как в остальном это по сути тот же чипсет. Кроме того, Poco X2 имеет расширяемое хранилище, а в Redmi K20 нет слота для карт памяти. И последнее, но не менее важное: Poco X2 получает Android 10 из коробки, а Redmi K20 поставляется с Android 9 Pie с момента его выпуска в июне 2019 года.

Камера

Poco X2 предлагает больше камер на задней стороне, но Redmi K20 имеет более интересную настройку благодаря наличию телеобъектива. Его гораздо сложнее найти на смартфоне среднего класса по сравнению с датчиками, которые есть в Poco X2. Но Poco X2 выигрывает, когда дело доходит до фронтальных камер, благодаря двойной настройке 20 + 2 МП, включая датчик глубины.

В любом случае, оба телефона среднего класса с камерой, поэтому не стоит ожидать от них ничего особенного. Тем не менее, в последнее время камеры смартфонов средней дальности способны обеспечить отличные снимки, сравнимые с более дорогими устройствами.

Аккумулятор

Poco X2 имеет большую батарею емкостью 4500 мАч и при одной зарядке может работать намного дольше, несмотря на менее эффективный дисплей. Кроме того, он оснащен технологией более быстрой зарядки с мощностью 27 Вт, в то время, как Redmi K20 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Цена

Несмотря на то, что Pocophone X2 является преемником Redmi K20, его цена оказалась более доступной, чем на Redmi K20 в Индии. Составляет она 225 долларов. Средняя конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 239 долларов, а самая мощная версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ собственного хранилища — 281 доллар.

Базовый вариант Redmi K20 предлагает 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти его более высокое соотношение цены и качества, и он, по мнению экспертов, более достоен внимания благодаря водонепроницаемости, высокой частоте обновления, лучшему набору микросхем, более широкому дисплею, поддержке micro SD и большей батарее с более быстрой зарядкой.

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