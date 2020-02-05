Кудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки РФ от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

«В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», – написал Кудрин в Twitter.

По первой оценке Росстата, ВВП РФ по итогам 2019 года вырос на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей. Доля чистого экспорта товаров и услуг за год сократилась до 7,7% с 10%, расходов на конечное потребление – увеличилась до 69,3% с 67,9%, валового накопления – до 23% с 22,1%, передает РИА «Новости».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отметила, что вспышка коронавируса на территории Китая приведет к замедлению роста мировой экономики минимум на 1%.

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом обрушились мировые цены на медь.

Также сообщалось, что южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса.





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