Россиян предупредили о приближении арктических холодов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о приближении к Москве арктических холодов.

По словам Тишковца, 5 февраля в столице температура опустится до минус 5 градусов, это будет первый рекорд зимы 2020 года.

«Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днём минус будут крепнуть. Сегодня -3… -5 градусов, местами небольшой снег, в четверг, 6 февраля, мы вернемся в климатическое русло, причем впервые в этом сезоне ночью будет до -7… -12 , днём -3… -8, а дальше больше: на самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье, когда по Москве будет до -15, а по области, на востоке, местами до -20 градусов», – передает «Комсомольская правда» слова Тишковца.

Он напомнил, что таких температур в этом сезоне еще не было, несмотря на то что это климатическая норма. Синоптик добавил, что похолодание затронет всю Европейскую часть РФ и юг страны.

По прогнозам метеоролога, холодные потоки воздуха отступят в начале следующей недели. В столицу вернутся атлантические воздушные массы, которые принесут потепление и мокрый снег, переходящий в дождь.

В среду синоптики сообщили, что днем в Москве температура воздуха составит 3–5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице, в связи с чем 5 февраля объявлен желтый уровень опасности.





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