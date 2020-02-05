Мнение: Экстренные меры

Приблизительно через неделю может пройти экстренное заседание ОПЕК+. Саудовская Аравия будет настаивать на краткосрочном снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а если потребуется — и до миллиона баррелей. Цель — удержать цену на нефть в пределах 50 долларов.

Предполагается, что кризис в Китае продлится недолго, во всяком случае, его влияние на экономику. Само китайское руководство также излучает оптимизм, хотя по правде говоря, оно обязано это делать в любом случае.

В любом случае прямо сейчас нет достаточных данных, чтобы моделировать и тем более прогнозировать ситуацию хотя бы на ближайший квартал. Поэтому экстренные меры, о которых говорит Саудовская Аравия, безусловно, выглядят вполне разумными, а что далее — можно будет решать по мере того, как обстановка станет более определенной.

Источник: Эль Мюрид

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