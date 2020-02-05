Кабмин привязал зарплату министров к средней зарплате по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского 4 февраля заявил о решении Кабмина ограничить заработную плату и премии руководителям органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 – 400% премий. Максимальная премия будет не более чем один оклад», – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и обнародуется ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», – сказал Зеленский.

Гончарук также сообщил, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз України» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

«Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение», – добавил премьер-министр.

Летом 2018 года наблюдательный совет «Нафтогазу» принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава «Нафтогазу» Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

27 декабря 2019 года «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме и с учетом пени.

8 января 2020 года исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко сообщил, что топ-менеджмент «Нафтогазу» получит премии в размере 1% от этой суммы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет