Должники России возвращают долги

По данным Федерального казначейства, РФ в 2019 году выдала иностранным государствам и организациям кредиты на 215 миллиардов рублей, а получила обратно 250 миллиардов рублей.
Это произошло впервые за девять лет.
Россия с 2010 года выдала кредитов на сумму 1,3 триллионов рублей, а вернула — 0,8 триллионов рублей, сообщили Известия.
Это произошло благодаря тому, что Кипр полностью погасил свой долг перед России.
Россия выдала Кипру в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых с погашением в 2016 году.
Вскоре погашение основного долга было перенесено на 2018-2021 годов.
В целом долг различных стран перед Россией к концу 2019 года составлял около $35 млрд, включая "наследство" СССР.
При этом внешний долг Россиии к 1 января 2020 года вырос на 26,8 миллиарда долларов до 481,5 миллиарда долларов, сообщил Банка России. "Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков", — отмечает регулятор.
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