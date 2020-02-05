В феврале Госслужба по труду проверит тысячи компаний на соблюдение трудового законодательства

С 1-го февраля Государственная служба по вопросам труда начала проводить инспекционную компанию, в ходе которой планирует проверить не менее 3 тыс. работодателей. Об этом 1 февраля проинформировала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В ведомстве рассказали, что накануне проверки, с 20-го по 31 января, была проведена информационная кампания. Во время нее инспекторы труда проинформировали более 190 тыс. работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания по поводу требований к оформлению трудовых отношений с наемными работниками, а работников – о рисках и последствиях незадекларированного труда.
В ходе инспекции в поле зрения окажутся работодатели, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда или те, кто на время информационных мероприятий имели незадекларированных работников и не оформили с ними отношения должным образом, заявили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что незадекларированный труд чаще всего используют в сфере торговли. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 тыс. человек.
Согласно действующему законодательству, инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время для проверки оформления трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения, изучать документы, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя. При обнаружении незадекларированных работников виновных будут сразу привлекать к ответственности.
В соответствии со ст.265 Кодекса законов о труде за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции от 1 до 30 минимальных заработных плат (4723 –141 690 грн). Размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат (47230 грн). Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника (141 690 грн).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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