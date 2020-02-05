Hyundai остановит корейские заводы из-за китайского коронавируса

Hyundai остановит корейские заводы из-за китайского коронавируса

05.02.2020, 10:06, Новости дня

Эпидемия, зародившаяся в городе Ухань, начинает влиять и на сферы, казалось бы, никак не связанные ни с Китаем, ни со здоровьем. Семь предприятий Hyundai в Южной Корее будут поставлены на паузу: китайские партнеры компании уже заявляют о «чрезвычайной ситуации».

Сборка новеньких Hyundai на родине марки будет приостановлена по банальной причине: конвейеры ощущают острую нехватку комплектующих, которые поставляются на заводы как раз из Китая.

По данным Automotive News, речь идет в первую очередь о жгутах электропроводки, которые для Hyundai выпускают предприятия Kyungshin и Yura Corporation. Эти фирмы уже заявили о том, что попытаются нарастить масштабы производства на своих заводах в Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать нехватку запчастей.

В Hyundai тоже не сидят на месте, понимая, что зависимость от поставок из Китая может негативно сказаться на производстве. «Компания рассматривает различные меры, чтобы минимизировать сбои в работе, включая поиск альтернативных поставщиков в других регионах. Hyundai Motor будет внимательно следить за развитием событий в Китае и примет все необходимые меры для обеспечения быстрой нормализации своей деятельности», — приводит издание заявление производителя.

Hyundai и другие корейские производители в последние годы активно наращивали взаимодействие с китайскими производителями: как уточняет Automotive News, в прошлом году объем импорта комплектующих составил 1,56 млрд долларов, тогда как в 2018-м в Корею из Китая ввезли деталей на 1,47 млрд.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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