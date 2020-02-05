Hyundai остановит корейские заводы из-за китайского коронавируса

Эпидемия, зародившаяся в городе Ухань, начинает влиять и на сферы, казалось бы, никак не связанные ни с Китаем, ни со здоровьем. Семь предприятий Hyundai в Южной Корее будут поставлены на паузу: китайские партнеры компании уже заявляют о «чрезвычайной ситуации».
Сборка новеньких Hyundai на родине марки будет приостановлена по банальной причине: конвейеры ощущают острую нехватку комплектующих, которые поставляются на заводы как раз из Китая.
По данным Automotive News, речь идет в первую очередь о жгутах электропроводки, которые для Hyundai выпускают предприятия Kyungshin и Yura Corporation. Эти фирмы уже заявили о том, что попытаются нарастить масштабы производства на своих заводах в Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать нехватку запчастей.
В Hyundai тоже не сидят на месте, понимая, что зависимость от поставок из Китая может негативно сказаться на производстве. «Компания рассматривает различные меры, чтобы минимизировать сбои в работе, включая поиск альтернативных поставщиков в других регионах. Hyundai Motor будет внимательно следить за развитием событий в Китае и примет все необходимые меры для обеспечения быстрой нормализации своей деятельности», — приводит издание заявление производителя.
Hyundai и другие корейские производители в последние годы активно наращивали взаимодействие с китайскими производителями: как уточняет Automotive News, в прошлом году объем импорта комплектующих составил 1,56 млрд долларов, тогда как в 2018-м в Корею из Китая ввезли деталей на 1,47 млрд.
Текст:
АвтоВести
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Укравшего ящик с пожертвованиями больным детям ищут в Уфе / 13 января
- Эксперт: Агрессивная стилистика Украины будет только усиливаться / 21 декабря
- Гендиректору компании-субподрядчика космодрома Восточный дали 11 лет колонии / 3 декабря
- Умер режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи» / 13 января
- Вильфанд придумал новый термин для погоды в Москве в ближайшие дни / 30 декабря
- Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре / 2 февраля
- Рада изменила штрафы за нарушение трудового законодательства / 12 декабря
- Патриарх Кирилл назвал суррогатное материнство унижением достоинства женщин / 28 января