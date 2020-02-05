Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

05.02.2020, 10:06, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со слабого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,1-63,19 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,16 руб., повысившись 5,5 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,7 руб. — это на 3 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 4,4 коп. до 66,1 руб.

Нефть дорожает в среду на фоне сообщений о том, что ОПЕК и ее союзники рассматривают вопрос о дальнейшем сокращении добычи, чтобы противостоять потенциальному давлению на мировой спрос на топливо из-за распространения китайского коронавируса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,9% и составила $54,43 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,8% до $50,01 за баррель.

По итогам торгов во вторник фьючерсы на Brent подешевели на 0,9%, стоимость контрактов на WTI упала на 1%.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика