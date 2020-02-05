Симптомы коронавирусной инфекции обнаружили у 10 человек на борту круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии

Медики обнаружили 10 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится недалеко от порта Иокогама. Об этом сообщило 5 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Катер береговой охраны перевез заболевших на берег. Они помещены в больницу в префектуре Канагава.
Клинические образцы собраны у 273 пассажиров и членов экипажа, пожаловавшихся на симптомы простуды. Анализы проводятся прямо на борту судна, проинформировали в министерстве.
Инкубационный период нового коронавируса может длится 14 дней; исходя из этого власти ввели карантинные ограничения для круизного лайнера, на борту которого находится около 3700 человек.
«Оставшийся экипаж и пассажиры останутся на борту столько, сколько потребуется», – заявили в японском минздраве.
Причиной карантина стало сообщение из Гонконга, где у 80-летнего мужчины диагностировали коронавирус. Он путешествовал на Diamond Princess с 20-го по 25 января.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.
За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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