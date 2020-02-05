Эксперимент по-итальянски: в Серии «А» хотят помочь тренерам искусственным интеллектом

Эксперимент по-итальянски: в Серии «А» хотят помочь тренерам искусственным интеллектом

05.02.2020, 10:06, Новости дня

В чемпионате Италии по футболу готовы пойти на новый эксперимент, который будет затрагивать работу тренеров команд. Теперь в Серии "А" можно будет прибегать к услугам искусственного интеллекта, а наставники смогут работать со специальной программой "Виртуальный тренер".

Представители высшего дивизиона итальянского чемпионата хотят стать первопроходцами в инновациях и использовании искусственного интеллекта, сообщает телеканал "Россия 24". Поэтому на Аппенинах и внедряют систему Virtual Coach – помощника главного тренера.

"Прямо по ходу матча будут находиться причинно-следственные связи между происходящим на поле. Действия футболистов будут анализироваться с точки зрения движения, расстояния, скорости и выбора варианта для передачи. Pushуведомления с этими показателями будут приходить на планшет".

В Италии отмечают – данные будут обновляться автоматически каждые 40 миллисекунд.

Подразумевается, что благодаря этой программе сможет упроститься работа тренеров. Аналитические программы используются в футболе и сейчас, однако, как правило, работа со статистическими данными была прерогативой аналитиков и помощников. Благодаря же Virtual Coach все данные будут поступать тренерам во время игры напрямую, без третьих лиц".

Впрочем, на данный момент к задумке организаторов Серии "А" имеется скепсис и пока на тренерских скамейках не замечено ни одного наставника с планшетом. Часть футбольной общественности в Италии считает, что будущее – за технологиями, другая часть полагает, что ничто не заменит человеческий опыт, знания и тренерский гений.

Источник: Вести



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