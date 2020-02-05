Названы дешевые заменители «суперполезных» продуктов

Названы дешевые заменители «суперполезных» продуктов

05.02.2020, 10:05, Разное

Специалисты Роскачества рассказали о доступных аналогах так называемого «суперфуда» – продуктов с огромным количеством полезных свойств. Самыми известными из них являются киноа, семена чиа, ягоды годжи и асаи, сообщает телеканал «360».

Так, годжи могут заменить знакомые всем брусника, клюква и черника. Эти ягоды стоят дешевле и несут в себе большую пользу. Подобно семенам чиа, похудеть и снизить аппетит помогут фундук и кунжут, а также некоторые виды рыб. Знаменитые своими противораковыми свойствами плоды асаи тоже имею аналог – обычную свеклу. Кроме того, в ней содержится много витамина А, сообщает «Российская газета». 



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