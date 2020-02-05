Российский посол ответил на обвинения Варшавы в адрес советских войск

Российский посол в Польше Сергей Андреев раскритиковал заявления Варшавы о том, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима, назвав эти слова безответственными спекуляциями дилетантов.

«Утверждения, что советские войска преднамеренно задерживали освобождение Варшавы или Освенцима, – это безответственные спекуляции дилетантов или людей, умышленно искажающих историю», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что за освобождение Польши отдали жизни свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров. Однако в современной Польше продолжают отрицать, что советские военные освобождали страну, и отказывают им в воинских почестях. «Похоже, хотели бы, чтобы наших воинов на этой земле тогда полегло еще больше», – добавил посол.

«Что же до лагеря смерти Аушвиц, то советские солдаты не знали о его существовании вплоть до того момента, когда вступили на его территорию и увидели, что там творилось», – подчеркнул он.

Андреев также отметил, что в Польше постоянно нагнетается тема «российской угрозы».

«Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у РФ нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей», – сказал дипломат.

На этом фоне посол заявил, что Москва не видит смысла в возобновлении работы совместной с Польшей группы по сложным вопросам, так как политический диалог по вине польской стороны прекращен. В то же время он заметил, что диалог между российскими и польскими историками никогда не прерывался.

«Что же до группы по сложным вопросам истории двусторонних отношений, то она создавалась в свое время под эгидой МИД РФ и Польши, чтобы освободить от этих вопросов наш политический диалог. Сейчас политический диалог по вине польской стороны прекращён, соответственно, нет смысла возобновлять и работу группы. Тем более что при нынешних радикальных расхождениях между сторонами в трактовке исторических событий XX века вряд ли ее членам удастся о чем-то договориться», – отметил посол.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.

23 января Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. До этого он заявил: противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил также, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Польша проигрывает «исторический спор» с Россией.

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