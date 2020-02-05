Определены сроки испытаний новейшей гаубицы «Коалиция-СВ»

Испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2022 году, сообщил официальный представитель предприятия-разработчика – концерна «Уралвагонзавод».

«Завершение испытаний 152-мм самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» предусмотрено в 2022 году. Вопрос поставки САУ на вооружение находится в компетенции Минобороны РФ», – цитирует РИА «Новости» представителя концерна.

Испытания САУ «Коалиция-СВ» ранее сняли на видео. Опытная партия из четырех образцов «Коалиция-СВ» отправилась после успешных заводских испытаний в воинскую часть. Там машины пройдут войсковые испытания, после чего гаубицу запустят в серию.

Между тем демонстратор первой в РФ многоразовой ракеты «Крыло-СВ» начнут создавать в ближайшие месяцы, сообщил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

«Результаты аванпроекта проанализированы с участием госкорпорации Роскосмос. Рекомендовано перейти к работам по созданию демонстратора. Это предложение будет вынесено на рассмотрение научно-технического совета фонда в феврале текущего года», – сказал Давыдов.

По его словам, начало летных испытаний демонстратора планируется на рубеже 2023 года.

«Крыло-СВ» – это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Известно, что возвращаться на космодром ступень будет на гиперзвуковой скорости.

Специально для ракеты разрабатывается новый двигатель, получивший название «Вихрь».

Напомним, в июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.

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