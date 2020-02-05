Новую LADA Granta построят на базе обновленной «Нивы»

Новую LADA Granta решено построить на совершенно новом шасси B0. Именно на нём базируется обновлённая «Нива».
Шасси, на котором сегодня построена LADA Granta, безнадёжно устарело. Оно использовалось ещё при создании ВАЗ-2108 и не отвечает современным требованиям безопасности и ремонтопригодности. Именно поэтому его решено заменить на более совершенное. В качестве доступной альтернативы выступает платформа B0, на которой сейчас базируются многие бюджетные иномарки и внедорожник LADA 4×4 «Нива».
Новые изменения позволят сохранить небольшую стоимость LADA Granta и при этом сделают её более современной. Переход на новую базу означает также и то, что теперь на отечественном шасси остаётся только модель Vesta, ведь все остальные теперь базируются на разработках зарубежного альянса Renault-Nissan.
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