Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 6 копеек – до 63,05 рубля, курс евро снизился на 8 копеек, составив 69,59 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 54,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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